En lo que va del año, 2.176 conductores han sido sancionados con ¢123.000 de multa por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras conducían.
Asimismo, otros 895 conductores recibieron la misma sanción por dejar que alguno de sus acompañantes no llevará ese dispositivo colocado y abrochado.
Sumado a estas conductas, están las boletas relacionadas con el uso del celular u otras actividades cuando se va al volante, ya que compromete la seguridad tanto de los conductores como de sus acompañantes.
“Ir buscando la dirección del hotel o de la cabina, ir comiendo, ir tomando fotos, por mencionar otros casos, son actividades igualmente sancionables”, mencionó Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito.