Los cinco adolescentes, que se fugaron de un centro del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ubicado en Guácimo, Limón, habían sido referidos por el sistema penal juvenil.

La entidad confirmó a Diario Extra que al menos dos de ellos figuran como sospechosos de participar en un asalto contra un comercio local, razón por la cual ya se interpuso una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A la fecha, los jóvenes no han sido localizados, pese a la activación del protocolo de búsqueda por personas desaparecidas.

Kennly Garza, presidenta ejecutiva del PANI, subrayó que todos los fugados habían sido enviados por la Justicia Penal Juvenil tras incurrir en conductas que podrían constituir delitos.

“El ingreso de estos adolescentes responde a decisiones judiciales por haber incurrido en conductas contrarias al ordenamiento jurídico”, explicó la jerarca.

La fuga no respondió a ningún conflicto interno ni a una situación excepcional dentro del albergue. Se trató de una salida no autorizada, en un espacio que no opera bajo vigilancia estricta, amplió el PANI.

Perfil de albergues

El exdefensor de los Habitantes y exjerarca del PANI, José Manuel Echandi, advirtió sobre los riesgos de mezclar en un mismo espacio a menores en conflicto con la ley y a otros que carecen de historial penal. Señaló que los albergues del Patronato no están diseñados para funcionar como centros de contención ni para albergar a menores con conductas delictivas o problemas de adicción.

“Se necesita una política clara de diferenciación. Estos jóvenes deberían ser atendidos en centros especializados, con profesionales en intervención de crisis y medidas de seguridad acordes con su perfil”, enfatizó Echandi.

Fugas reiteradas

Actualmente, el Patronato atiende a 1.990 menores separados de sus familias, de los cuales 264 están bajo medidas judiciales por conflicto con la ley penal juvenil. A pesar de ello, permanecen en albergues comunes.

Entre enero de 2023 y junio de 2024 se reportaron 858 fugas en residencias temporales, lo que revela una falla estructural en el sistema de protección y plantea serias dudas sobre la capacidad institucional para contener y rehabilitar a estos adolescentes.

Garza recalcó que los albergues están concebidos como espacios temporales de protección, sin encierros ni medidas de detención. La institución administra 46 albergues de forma directa y mantiene convenios con otras 56 casas manejadas por ONGs.

Abordaje psicológico

La psicóloga Ivannia Serrano, presidenta del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, recordó que las intervenciones deben centrarse en el componente emocional, ya que muchos de estos menores han enfrentado condiciones severas de violencia, abandono y desarraigo.

“Estos jóvenes necesitan terapia, apoyo emocional y un enfoque integral que fortalezca sus capacidades y les ayude a superar sus dificultades”, afirmó.