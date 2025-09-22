La Policía de Control de Drogas (PCD) desarrolló este lunes una serie de allanamientos debido a un reconocido negocio el cual estaría vinculado con la venta de droga.

De momento, las autoridades destacaron que hay 2 hombres detenidos, los cuales serían hermanos.

“Tenemos dos personas. Son dos hermanos, uno de ellos es el principal investigado, apellido Portilla. Además de esto, estamos esperando que ingrese al país una persona que también está investigada por parte de la Policía de Control de Drogas y la Fiscalía de Narcotráfico”, destacó Stephen Madden, director de la PCD.

Foto: Wilbert Hernández.

El director de la PCD destacó que la investigación de este caso inició en 2023, donde se relaciona a 9 sedes de una tienda de productos orgánicos que estaban siendo usados de mampara para vender marihuana.

Madden afirmó que habrían realizado importación de flor de cáñamo gracias a un permiso del Ministerio de Salud.

Foto: Wilbert Hernández.

Este permiso posteriormente fue cancelado, pero se confirmó que estaban utilizando esto como mampara para la distribución de marihuana, específicamente capullos de marihuana.

El director destaca que estos comercios también habrían sido intervenidos por parte de la Policía Municipal y el Ministerio de Salud, debido a estudios de laboratorios que mostraron que productos tenían alta concentración de THC, lo que hace que sea una droga psicoactiva.

Foto: Wilbert Hernández.

De manera preliminar se han logrado decomisar más de 7 millones de cólones y diferentes productos.