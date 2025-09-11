Una vez más Cartaginés demuestra que su buen momento no es casualidad, tanto en el Apertura 2025 como en Copa Centroamericana.

De la mano del técnico Carevic muestra un equipo equilibrado en todas las zonas y con contundencia en el ataque. Sin embargo, el esfuerzo es grande, debido a que en tienen muchas bajas.

El primer tanto cae a los 11 minutos cuando después de un centro desde la derecha interviene Keymar McLean para mandar el cuero dentro de su propia cabaña.

Pero ese no sería el único pecado, pues al 46’ en gran jugada de José Mora, el brumosa tira a marco y el balón le pega a Darryl Araya, para el segundo autogol.

El Team hizo lo suyo y busco el arco rival, pero pagó caro sus descuidos.