Las personas que trabajan este 1.º y 8 de mayo, deberán tomar algunas recomendaciones para el feriado por ley y el asueto declarado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, debido al Traspaso de Poderes.

En primer lugar, se celebra el “Día del Trabajador”, el cual es de pago obligatorio, según lo establece el artículo 148 del Código de Trabajo. Esta normativa resalta que el patrono debe adicionar un salario sencillo por cada día feriado laborado.

“Los centros de trabajo con pago semanal en actividades no comerciales, es decir, aquellos que reconocen únicamente el salario del tiempo efectivamente laborado, deben pagar el salario de los días trabajados durante la semana y adicionar un día de salario por concepto del feriado”, afirmó la entidad.

Adicionalmente, si durante esta fecha se realizan horas extra, se tendrá que pagar a tiempo y medio, lo que quiere decir que el trabajador recibiría “triple salario”.

La cartera también aclara que todas las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar de este y otros feriados, incluso si se les paga el salario de forma mensual, quincenal o semanal.

Además, está prohibido obligar a los trabajadores a laborar en los días feriados, sean de pago obligatorio o no obligatorio, salvo casos excepcionales, contemplados en los artículos 152 y 153.

Cabe destacar que todas las empresas deben reconocer este feriado, ya sean nacionales, transnacionales o internacionales.

Luis Diego Jiménez, abogado laborista, explicó algunas de las recomendaciones para este 1.º de mayo.

“Independientemente de su modalidad de pago, ya sea semanal, mensual o quincenal, tienen derecho a un pago doble por ese día de trabajo. Quienes desean disfrutar del día sin trabajarlo, recibirán su salario ordinario por ese día”, destacó Jiménez.

Asueto del 8 de mayo

Con respecto al asueto decretado por el presidente Chaves para el próximo 8 de mayo, la medida aplica exclusivamente para el sector público y no es obligatoria para empresas privadas, por lo que la decisión recae en los patronos.

En el caso de que no exista una disposición interna dentro de la empresa, la jornada laboral deberá desarrollarse con normalidad.

Jiménez destacó que este decreto les permite a los trabajadores del Gobierno Central tener un permiso con goce salarial.

“Con respecto a otras instituciones públicas o a otros poderes de la República, como el Poder Judicial o las Municipalidades, deberán realizar su correspondiente declaración si se van a adherir o no al decreto ejecutivo, para ver en qué condición estarán sus funcionarios durante este 8 de mayo”, aclaró.

El acto se llevará a cabo en el Estadio Nacional, a partir de las 12:00 m.d., y se espera recibir a 40 mil personas, así como a delegaciones presidenciales de El Salvador y Argentina.