La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detalló que hasta las 3:15 p.m, se reprogramaron 197 cirugías a raíz de la jornada de huelgas convocadas por grupos sindicales que piden un aumento del 10% en el salario de los funcionarios de la institución.

Según la CCSS, la reprogramación afectó a cerca de la mitad (44%) de las cirugías programadas para este miércoles, a la vez que la afectación general en los hospitales fue del 6%.

Hasta las 3:15 p.m, 6.015 funcionarios se sumaron a la huelga

Mario Vílchez Madrigal, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) de la CCSS.

Los servicios más impactados fueron:

Farmacia – 11%

Sala de operaciones – 10%

Nutrición -7%

Laboratorio – 6%

Hospitalización – 5%

Consulta externa – 4%

Rayos X – 4%

De los establecimientos de salud que se sumaron al movimiento, tres hospitales requirieron contratación de alimentación a terceros: México, Rafael Ángel Calderón Guardia y Fernando Escalante Pradilla.

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La CCSS detalló que funcionarios de la Dirección Jurídica presentaron ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José la demanda de solicitud de reincorporación de labores de los funcionarios en huelga.

Finalmente, la institución aclaró que la reunión con grupos sindicales se reprogramó para el 15 de abril.

Más temprano, la huelga de trabajadores se convirtió en escenario de empujones y diferencias entre los manifestantes y oficiales de Fuerza Pública.