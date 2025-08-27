Un número superior a los 1800 atletas y más de 1000 combates fue lo que presentó la quinta y última fecha del Campeonato Nacional de Taekwondo, la cual se realizó en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Hatillo 2. Se presentaron desde atletas de 3 años hasta los veteranos en la jornada que determinó a los campeones nacionales de la temporada 2025.

Wilmar Alvarado, presidente de la Federación de Taekwondo, se mostró muy feliz por poder concluir con todas las metas. “Nos sentimos muy orgullosos por el apoyo de los padres de familia que trajeron a los chicos a participar. Se ha visto un gran avance en la técnica y la competitividad. El país ha venido subiendo y tenemos un futuro muy halagador. Estamos muy contentos con todo lo que está sucediendo. Es un avance muy grande el que hemos tenido este año y nos enorgullece mucho”, contó Alvarado.

Hubo mucha calidad.



En este 2025 todavía quedan varias actividades. El 21 y 22 de setiembre será el Gran Prix, el cual da más puntos de ranquin para un cupo a los Juegos Deportivos Nacionales. Del 5 al 7 de octubre serán los Juegos Deportivos Codicader en el Palacio de los Deportes en Heredia y para finales del mes de octubre está la eliminatoria de los Juegos Deportivos Nacionales en la Ciudad Deportiva de Hatillo. La premiación a los mejores atletas del 2025 será en noviembre.