El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en conjunto con las carteras de Salud (MS) y Ambiente (MINAE) realizarán estudios para determinar el retiro de 18 moléculas plaguicidas del mercado costarricense.

Por el momento, se encuentran en una lista de sustancias no autorizadas para la homologación.

Los jerarcas indicaron que este es uno de los primeros pasos para eliminar productos químicos que son peligrosos para la salud y que han sido prohibidos en al menos un 70% de países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Son 18 moléculas que no son susceptibles al mecanismo de ingreso por homologación. Ahora, hay 3 meses más para decidir si las vamos a sacar completamente del mercado. Eso va a ser el resultado de la verificación y los estudios técnicos de los tres ministerios”, detalló Víctor Carvajal, jerarca del MAG.

La ministra de Salud, Mary Munive indicó que la fecha límite para presentar los estudios técnicos es el 26 de noviembre del presente año. “La idea es garantizar mejores productos que no impacten al ambiente y lo más es importante para mí obviamente la salud humana. Tenemos que garantizar como Ministerio de Salud la calidad del agua y esa garantía conlleva un montón de análisis estrategias que de alguna u otra forma tenemos que afianzar mediante esta utilización de químicos seguros para la salud”, agregó.

Carvajal comentó que remover los químicos también presenta una oportunidad para cambiarlos por productos más novedosos y con una mejor calidad, incluso mencionó que ya este año se han registrado 8 moléculas que no tenían presencia en el mercado costarricense.

“Vienen a modernizar y dar soluciones a los productores, esperando que estas moléculas que son más sostenibles y cómodas en precio porque impactan directamente las enfermedades y eso le ayude a los agricultores a ser más competitivos”, externó

El jerarca informó que han realizado esfuerzos por reducir los tiempos promedios para registrar los productos.

Los procesos de homologación varían entre 5 y 7 meses, mientras que los análisis más extensivos pueden tardar hasta 17 meses, aunque el jerarca enfatizó en que ambos procesos solían durar años.

En cuanto al registro, el promedio anual entre 2020 y 2023 fue de 5,5 moléculas. En 2024 se registraron 19, mientras que en lo que va de 2025 se han registrado 12 químicos.