Un 18% de los acueductos no cumplen con los estándares de calidad establecidos por las autoridades nacionales, pese a ser un derecho humano y jugar un papel vital en la salud de las personas.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), entidad encargada del manejo y verificación de las Asadas, señaló que un total de 86 organizaciones no obtuvieron el sello de calidad este 2025.

“Uno de los puntos de mayor incidencia en el incumplimiento de los criterios establecidos fue la no realización de los análisis de calidad del agua correspondientes al periodo de evaluación, con un 20% del total de improbaciones”, explicó la institución sobre la principal falla de dichos acueductos.

Según la Aresep, esta falla no solo representa un incumplimiento de la normativa, sino que es un riesgo para los consumidores, ya que “limita la capacidad de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad del recurso hídrico distribuido a la población, comprometiendo la confiabilidad del acueducto y la protección de la salud pública”.

Del total de acueductos que no aprobaron dichos estándares, la mayoría se sitúa en la provincia alajuelense, seguida de San José y Puntarenas; mientras que Heredia y Cartago presentan la menor cantidad de intervenciones.

“De manera específica, este sello regulatorio se otorgó a las Asadas que operan en zonas semiurbanas y rurales, así como también a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), esto debido a que fueron operadores que pudieron comprobar un adecuado posicionamiento y distribución del servicio de agua potable”, especificó Germán Rojas, coordinador del programa de calidad de la Aresep.

AyA negó información

Otro de los datos más alarmantes presentados es que la empresa más grande a cargo del agua, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), negó otorgar la información respectiva para verificar el buen funcionamiento de sus tomas, así como la calidad ofrecida a los ciudadanos.

Según se detalla en el informe de la Aresep, “en el caso particular del AyA, el operador no cumplió con la entrega de la información correspondiente a los apartados del plan de inversiones y calidad”.

Diario Extra intentó conocer los motivos por los cuales no se remitió la información, a lo cual la institución explicó que a nivel interno ellos realizan sus controles, por lo que no consideran necesario participar del análisis de la autoridad reguladora.

“El Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) cuenta con su propio Programa de Sello de Calidad Sanitaria donde participan algunos de los operadores de los sistemas de potabilización y tratamiento de aguas residuales. En el caso del Programa de Sello de ARESEP no es de carácter obligatorio sino voluntario y como LNA recomendamos participen en el de la Institución”, expresó el AyA ante la consulta.

Durante el 2024 dicho laboratorio estuvo bajo el ojo público, ya que, pese a haber sido advertido, el departamento permitió la distribución de agua contaminada en los cantones de Goicoechea, Tibás y Moravia.

Dicho caso concluyó con la suspensión de varios funcionarios, así como la destitución del director ejecutivo del AyA.

¿Qué son las Asadas?

Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) son organizaciones comunales sin fines de lucro, delegadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para planificar, operar, administrar y mantener sistemas de agua potable y alcantarillado en áreas que no cubren AyA ni municipalidades.

Eric Bogantes Regulador General, Aresep “Los sellos los obtuvieron a partir de las mejoras en la gestión, en la calidad y continuidad del servicio, lo que demuestra un compromiso de estas Asadas con sus usuarios que son alrededor de 40% de las personas de todo el país”.