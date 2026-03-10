172 multas por no llevar silla infantil en el vehículo en 2026

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En el primer bimestre del 2026, se suman 172 multas por faltas relacionadas con el dispositivo de seguridad para niños en los vehículos, mientras que otras 18 sanciones es por llevar niños de menos de 5 años en una motocicleta.
Ante esto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) detalló la sanción a la que se exponen los conductores que trasladen menores sin estas sillas infantiles.
Viajar con menores sin este dispositivo no solamente es peligroso sino que además corresponde aplicar una multa de ¢246.000 y acumular 4 puntos en la licencia.
Parte de los dispositivos que se deben utilizar son el portabebé, la silla, el buster, con o sin respaldar, estos son los cuatro dispositivos de retención infantil aprobados, vía decreto, para trasladar niños en un vehículo, cada uno según edad, talla y peso.
Además las autoridades hacen un llamado para recordar que no se debe de viajar con menores de edad en motocicletas, ya que esto es ilegal e irresponsable.
“Se comprende que no en todo el país hay servicio de bus tan continuo y que la motocicleta es el medio de transporte del papá o de la mamá, en algunos casos, pero es un riesgo muy alto llevar a alguien de tan corta edad en ese vehículo, al margen que le tengan un casco puesto”, comentó Martín Sánchez Agüero, director de la Policía de Tránsito.
Por otra parte en vehículos de cabina sencilla tipo pick up, en los que solo hay una fila de asientos sí se pueden llevar menores en la silla adecuada, pero la recomendación es que el carro no tenga bolsa de aire o que al menos pueda desconectarse, ya que esta le podría causar lesiones, incluso mortales, en caso de un accidente, dado que son personas muy frágiles todavía.