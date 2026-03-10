172 multas por no llevar silla infantil en el vehículo en 2026

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

En el primer bimestre del 2026, se suman 172 multas por faltas relacionadas con el dispositivo de seguridad para niños en los vehículos, mientras que otras 18 sanciones es por llevar niños de menos de 5 años en una motocicleta.

Ante esto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) detalló la sanción a la que se exponen los conductores que trasladen menores sin estas sillas infantiles.

Viajar con menores sin este dispositivo no solamente es peligroso sino que además corresponde aplicar una multa de ¢246.000 y acumular 4 puntos en la licencia.

Parte de los dispositivos que se deben utilizar son el portabebé, la silla, el buster, con o sin respaldar, estos son los cuatro dispositivos de retención infantil aprobados, vía decreto, para trasladar niños en un vehículo, cada uno según edad, talla y peso.

Además las autoridades hacen un llamado para recordar que no se debe de viajar con menores de edad en motocicletas, ya que esto es ilegal e irresponsable.