La Vuelta Máster Femenina kölbi-Kivelix 2025 empezó con una etapa de 68 kilómetros, que pasó por la Interamericana, Bagaces y regresó al Rodeito en Liberia.

“Estamos muy contentas de celebrar con 170 ciclistas. Celebramos el Día de la Madre haciendo lo que más nos gusta. Fue una jornada llena de energía, compañerismo y pasión, en la que pudimos rendir homenaje a todas las madres”, contó la organizadora Katherine Herrera.

En Máster A la mejor fue Karina Vindas de Bikestation Specialized (1:48:13), seguida por su compañera Johanna Solano a un segundo. El tercer puesto fue para Fabiola Rojas del Hope Cycling Team (01:48:15).

En Máster B se impuso Alejandra Tattenbach de Guayabillas & Dr. Cabello 1:49:13, que le saca siete segundos a Ana María Bernal del Bobby’s Cycling Team. Jetty Aburto, también de Guayabillas & Dr. Cabello, fue tercera, a ocho segundos de la primera.

Máster C fue para Roxana Alvarado de Roes Centela BabbyLiss Hp, (1:58:06), quien entró con Laura Murillo de Entrenando Para La Vida. Tras ellas apareció Paula Solano de Trimax Ciclo Paraíso, a tres segundos.

En Máster D Maureen Sandí, de Trimax Cycling, fue la más rápida (1:58:09). Después de ella aparecieron Melissa Salas de Bobby’s, y Yancy Judith Ugalde de Corredores – TAFA Traing-UPINS.

Caterina Tellini de Sykkel brilló en Máster E (1:58:11), al superar a Anabell Calderón del BMD Cycling Team y Elena Ocampo de Roca Ingeniería y Arquitectura.

La Pre-Máster se la lleva Valeria Arias (independiente) al detener el cronómetro en 1:49:19. Amanda Alvarado de la Asociación Ciclística Griega y Alissa Rojas de Entrenando para la Vida, le acompañaron en meta.

Este sábado es la segunda largada, la cual tiene 61 kilómetros. Es la etapa reina y tiene pronunciados ascensos hacia Quebrada Grande. Hay un premio de montaña.