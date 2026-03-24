17 viajeros por día sufrieron emergencias en el exterior

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los gastos médicos por accidentes, las cancelaciones de viajes, pérdidas de equipaje y retrasos en los vuelos son los casos más comunes de emergencias de turistas costarricenses ocurridas en el exterior durante la Semana Santa.

Datos del Instituto Nacional de Seguros (INS) muestran que durante la Semana Santa del año anterior, en promedio, se registraron 17 personas por día que sufrieron altercados y tuvieron que activar un seguro de viajes.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: cortesía Guanacaste Aeropuerto.

Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y España fueron los países donde más se reportaron inconvenientes por parte de costarricenses durante la Semana Mayor.

Rainer González Molina del INS, hizo un llamado a la población a adquirir un seguro antes de planear un viaje al extranjero.

En total, en 2025 se atendieron 141 casos relacionados con pólizas de viaje, ya que con cada vez más frecuencia, las personas sufren inconvenientes fuera del país.