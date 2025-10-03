Ya sea por fallas de infraestructura, medidas de salubridad o bien, falta de seguridad; un total de 17 centros de cuido para personas adultas mayores cuentan con una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.

Así lo confirmó el departamento de prensa de dicha cartera, que, pese a haber sido consultado sobre si dichas instituciones serían intervenidas, no especificó las acciones a tomar.

En total, la provincia que presenta la mayor cantidad de centros con orden sanitaria es San José, con seis espacios, seguida por Alajuela con cuatro y Puntarenas con tres.

El total lo completan Guanacaste con dos sanciones por parte de Salud y una para Cartago y Limón, respectivamente; mientras que Heredia no presenta estos llamados de atención en ningún espacio de adultos mayores.

Yolanda Benavides, directora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), explicó a Diario Extra que la existencia de órdenes sanitarias se debe a una mejora en la fiscalización de los espacios; sin embargo, estas no representan cierres en todas las ocasiones.

“Nosotros no buscamos con ello que se cierre ninguna institución, no lo queremos, necesitamos que se mantengan abiertas, pero que estén funcionando de forma óptima y para ello requieren tiempo; por eso las órdenes sanitarias se extienden en un tiempo prudencial para que las mejoras se realicen”, detalló Benavides a Diario Extra.

Entre las faltas se encuentran problemas comunes como la ausencia de basureros adecuados en las instituciones, o faltas más graves como carnés de manipulación de alimentos vencidos o la falta de redes para cabello. Sin embargo, los diputados de la Comisión de Discapacidad y de Adulto Mayor apuntan hacia otra línea, ya que señalan una falta de presupuesto para el debido mantenimiento de estos centros, así como poco accionar de las instituciones para la creación de una política pública relacionada con el envejecimiento de la población.

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), uno de cada cuatro habitantes del país será adulto mayor para el año 2080.

Katherine Moreira Presidenta de Comisión – PLN “Hago un llamado de atención al Conapam para que actúe como un verdadero ente rector, que identifique y comunique las necesidades de las personas adultas mayores y exija al Ministerio de Hacienda y al Gobierno las acciones necesarias.”

Priscila Vindas Frente Amplio “El presupuesto es insuficiente para hacerle frente a las enormes necesidades que tienen esos espacios, y que tiene la población adulta mayor, que muchas veces entra sin los recursos necesarios, y que no necesariamente cuentan con una pensión”.