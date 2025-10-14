Un total de 164 personas fueron asesinadas en Costa Rica entre 2023 y el 29 de setiembre de 2025 durante la comisión de otros delitos, de acuerdo con un informe elaborado por la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El estudio detalla que estos homicidios ocurrieron mientras las víctimas eran objeto de asaltos, robos, u otros delitos conexos, es decir, cuando el agresor ejecutaba otro hecho criminal y utilizó la fuerza letal para concretarlo.

Según el documento, el 2023 fue el año con mayor incidencia, al concentrar 81 de las 164 muertes registradas en el período analizado.

El informe, con corte al 29 de setiembre de 2025, muestra que el fenómeno se mantiene y refleja la violencia que acompaña los delitos comunes.

San José lidera los homicidios

Por provincia, San José encabeza las estadísticas con 48 casos, seguida por Alajuela (29), Puntarenas (27), Limón (22), Guanacaste (17), En el otro extremo se ubican Heredia (8), y Cartago (13) con menor incidencia.

A nivel cantonal, San José, Alajuela y Puntarenas se mantienen como los territorios más afectados; mientras que los distritos más peligrosos son Liberia, Carmen, Batán, Pavas, San Felipe, Desamparados, Limón y Barranca.

Estos casos, según el OIJ, responden principalmente a homicidios ocurridos durante asaltos o intentos de robo, cuando las víctimas son atacadas al resistirse o al ser agredidas con armas de fuego o punzocortantes.

Las autoridades señalaron que, aunque algunos hechos se vinculan con el crimen organizado, la mayoría están relacionados con delitos contra la propiedad y violencia de oportunidad.

“Son homicidios que se cometen mientras el victimario ejecuta otro delito. En muchos casos, la víctima muere por el uso desproporcionado de la fuerza o por intentar defenderse”, señalan las autoridades.

El informe evidencia picos de violencia en marzo y julio de 2023, así como entre abril y agosto de 2024.

Europeos asesinados en Quepos

El pasado lunes 22 de setiembre, el OIJ encontró los cuerpos de una pareja europea enterrados a pocos metros de su casa, en Quepos tras recibir la alerta de un asalto a la vivienda.

El OIJ informó que el cuerpo de Rüdiger presentaba un impacto de bala, mientras que en el de Manuela encontraron tres disparos. Además, la Policía Judicial confirmó que los asesinos rociaron cal sobre los cuerpos, al parecer, para acelerar su descomposición y mitigar los olores.

“En el caso de los europeos, el móvil era el robo; lo que buscaban era de alguna forma quedarse con esa propiedad”, explicó Randall Zúñiga

La investigación inició tras una alerta de asalto en la vivienda de los extranjeros. Cuando los agentes inspeccionaron la propiedad, no hallaron a la pareja, pero sí detectaron un montículo de tierra removido con fuerte olor.

Con apoyo de la unidad canina y de peritos forenses, se confirmó la presencia de los cuerpos. El perro especializado marcó positivo en el sitio y, tras excavar, los investigadores recuperaron los cadáveres de un hombre y una mujer con características que coinciden con los alemanes desaparecidos.

Dentro de la vivienda, los agentes hallaron manchas de sangre en distintos aposentos, rastros de limpieza reciente y huellas plantares.

Mario Arias, especialista en crimen organizado y anticorrupción, explicó que los patrones delictivos que originan la mayoría de los homicidios dolosos se concentran en cinco grandes categorías: ajustes de cuentas, narcotráfico y control territorial (70%), femicidios (5%), víctimas colaterales (6%), asaltos o robos que terminan en homicidio (7%) y riñas (el resto).