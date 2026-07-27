162 atenciones médicas en 2 días de Romería

La Cruz Roja Costarricense ha atendido a 162 personas entre este sábado y domingo como parte de los trabajos correspondientes a la Romería 2026.

El último corte emitido por la Benemérita indica que la mayoría de las atenciones se han dado ya en la Basílica de los Ángeles, con un total de 130. Ochomogo es el otro punto de mayor recepción con 29.

De las 162, hay 12 casos que fueron por traumas (golpes o torceduras), una ocurrió por quemadura y otra más por intoxicación. Las demás han sido por otro tipo de atenciones.

Las autoridades hacen un llamado a la prevención a quienes se dispongan a realizar la caminata.

Miles de personas comienzan a llegar a la Basílica de los Ángeles. Foto: Jorge Castillo

“Recomendamos a las personas que tengan una correcta alimentación e hidratación, que utilicen el calzado adecuado y ropa reflectiva. Además, si se presenta una emergencia, por favor, llamar a la línea 9-1-1”, dijo Geovanny Maroto, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

Hasta el momento se han trasladado a 4 pacientes a diferentes centros médicos. De ellos, uno presentaba una condición crítica y tres en condición urgente.