16 diputados llevan a la Sala Constitucional consulta sobre 4-3 y paralizan segundo debate

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El proyecto que establece las denominadas jornadas laborales 4-3 ya llegó a la Sala Constitucional luego de que el partido Frente Amplio (FA) consiguiera los apoyos necesarios para elevar una consulta facultativa sobre la iniciativa, lo que frenaría al menos por un mes su segundo debate.

Mediante el oficio PSC-0102-2026, fechado este lunes 12 de octubre, la Sala IV informó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, que la consulta ingresó oficialmente a la Secretaría del tribunal constitucional a las 12:40 p.m.

Los diputados que respaldaron la consulta son:

Frente Amplio: José María Villalta, María Eugenia Román, Antonio Trejos, Vianey Mora, Edgardo Araya, Sigrid Segura y Joselyn Sáenz.

José María Villalta, María Eugenia Román, Antonio Trejos, Vianey Mora, Edgardo Araya, Sigrid Segura y Joselyn Sáenz. PLN: Janice Sandi, Ronald Campos, Karol Matamoros, Diana Murillo, Marco Badilla, Norjelens Lobo, Álvaro Ramírez y Salvador Padilla.

Janice Sandi, Ronald Campos, Karol Matamoros, Diana Murillo, Marco Badilla, Norjelens Lobo, Álvaro Ramírez y Salvador Padilla. CAC: Claudia Dobles.

La gestión quedó registrada bajo el expediente 26-038072-0007-CO y corresponde al proyecto de ley 24.290, denominado “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados”.

“Dicha consulta se encuentra en estudio de admisibilidad”, señala la comunicación firmada por Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional.

El FA había anunciado desde la aprobación en primer debate que buscaría llevar el proyecto ante los magistrados constitucionales. Para hacerlo requería reunir al menos 10 firmas, mientras que la bancada frenteamplista cuenta con siete legisladores.

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, aseguró que sin consulta a la Sala Constitucional, el proyecto podría someterse a segundo debate el 13 de octubre.

Foto: Randall Sandoval.

Aprobado en primer debate

La iniciativa fue aprobada el pasado jueves en primer debate con 31 votos a favor y 19 en contra. El respaldo provino de los 30 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de la socialcristiana Abril Gordienko. En contra votaron legisladores del PLN, Frente Amplio y Claudia Dobles, del CAC.

Ahora la Sala deberá determinar primero si la consulta presentada cumple los requisitos para ser admitida y posteriormente analizar los cuestionamientos planteados contra el proyecto.