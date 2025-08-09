Este fin de semana se disputará la Fecha 4 de los Campeonatos Nacionales de patinaje de velocidad 2025, organizados por la Federación de Patinaje y Deportes Afines. La sede es el Polideportivo de El Porvenir de Desamparados, donde habrá acciones hoy sábado y mañana domingo. En total competirán 58 atletas, los cuales se agrupan en 12 asociaciones deportivas. Estas son Cañas, Codea Alajuela, Cartago, Desamparados, Entrenamiento Mortal, Escazú, Mora, Santa Ana, San Carlos, San José, Siles Skate y 10 patinadores que participan de forma independiente.

Las categorías menores son 8, 9, 10, 11 y 12 años, con pruebas de sprint, eliminación y circuito de habilidades. Las categorías mayores incluyen prejuvenil, juvenil y senior. Corren en 300 y 1000 metros sprint, Eliminación y Puntuación + eliminación. Igual hay categoría open.