En el país se detectaron 15 marcas de esmaltes con 38 registros sanitarios que contienen las sustancias TPO y DMTA, las cuales fueron prohibidas internacionalmente por su riesgo tóxico y cancerígeno.

Algunos salones de belleza ya comenzaron a revisar y a desechar los esmaltes con estas sustancias tóxicas.

Foto: Milagro Torres

Experto del Ministerio de Salud, recuerda a la población no comprar y/o utilizar esmaltes que contengan dichas sustancias en su etiqueta.

“Deseche los productos que contengan estas sustancias y si presentara enrojecimiento, irritación o molestias respiratorias, acudir a un centro de salud”, indicó experto.

La lista completa de los esmaltes se puede consultar en la página web del Ministerio de Salud.

Con información de Milagro Torres de Extra Noticias.