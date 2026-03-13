Autoridades de Migración y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) realizaron una histórica deportación masiva de extranjeros hacia sus países de origen.

Las personas deportadas fueron llevadas por diversos delitos que anulan su estatus legal en Costa Rica.

El primer grupo de extranjeros que cometieron delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad y minería ilegal, ellos serán trasladados en vuelos comerciales a sus países de origen, informó Migración.