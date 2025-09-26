La edición 2025 de la Vuelta Femenina se correrá del miércoles 1 al domingo 5 de octubre con la presencia de 15 equipos en total. La dirigencia de la Federación Costarricense de Ciclismo reveló los nombre de las escuadras participantes.

Por nuestro país estarán VGV Titán Racing, ACG Griega – STD Arias – Distribuidora Cruz Trama Sport Camel, Hope Cycling Team, Sapphire Cycling Team, Ciclo Víctor Vargas Kia Motors, Colono Bikestation Kolbi, Manzaté La Selva Novarix, Roes Centela y Fast & Up – Bikecafé.

Los foráneos son Team Liv Toscana Mitsubishi (Ecuador), Movistar Best PC (Ecuador), Azteca Cycling Team (México), Patobike BMC (México), Orion Racing Team (Estados Unidos) y Macizo Banrural (Guatemala).

La primera etapa sale de Quepos, pasa por Dominical y termina en Palmar Norte, para 102 kilómetros. La segunda largada es Rey Curré, Palmar Norte, Osa, Palmar Norte, Ciudad Neily, con 128 kilómetros. Ya el viernes se va de Palmar Norte a Paso Real y de ahí a General Viejo. El recorrido es de 118 kilómetros para ese día.

La penúltima es una cronoescalada de 12 kilómetros que comprende Cot, Tierra Blanca y San Juan de Chicuá. El domingo 5 octubre se cierra con un circuito de 83 kilómetros en Escazú.