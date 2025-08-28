El fiscal general de la República, Carlo Díaz, aseguró que en los próximos días se concretaría otra solicitud de extradición de un costarricense por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de los Estados Unidos.

Díaz indicó a Diario Extra que las labores realizadas con las autoridades estadounidenses por más de un año en temas de extradición se han visto fortalecidas en las últimas semanas.

“De manera conjunta hemos fijado objetivos de alto valor para persecución. Sabemos que en unos 15 días se estaría concretando una solicitud de extradición, vinculada al narcotráfico local e internacional”, dijo.

Además, explicó que se manejan casos muy importantes, por lo cual la coordinación de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial con la DEA es tan cercana en estos momentos.