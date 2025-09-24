Entre 10 y 15 causas judiciales por mes registra la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía Adjunta de San José por venta de medicamentos de psicotrópicos en el parque Braulio Carrillo, conocido como “La Merced”, durante los últimos dos meses.

Así lo confirmó, el fiscal Jorge Meckbel, quien aseguró que han tomado este delito de manera urgente en los últimos dos meses, debido a las afectaciones que estaría provocando en la salud de los costarricenses.

Este cambio ha provocado que se esté investigando como los delitos de microtráfico de drogas a nivel nacional, por lo cual ya tienen identificada una lista de 25 medicamentos psicotrópicos que se están comercializando en esa zona.

Las personas detenidas vendiendo los medicamentos, en su mayoría, son llevadas a los tribunales de Flagrancia, para aplicarles la respectiva pena, según Meckbel.

Previo a los últimos dos meses, las autoridades judiciales solo recibían una causa judicial al mes, lo que no permitía dar seguimiento y control a esta problemática.

“La venta de estos psicotrópicos se ha incrementado en estos últimos dos meses, antes esto no se tenía como dentro del parámetro del Poder Judicial porque había un abordaje distinto”, explicó.

Se trata de los medicamentos de “receta verde” y que se les entrega a los pacientes cuando son prescritos por los médicos.

Productos como la diazepan, clonazepan, fentanilo, morfina y metadona destacan dentro de la lista ya monitoreada por las autoridades judiciales que tendrían las personas que las venden en el parque josefino.

El fiscal explicó que en estos casos las penas de cárcel van desde los 8 a los 15 años de cárcel, ya que se investiga igual a la legislación de la Ley de Psicotrópicos.

“Esa es la pena que una persona puede hacerse merecedora en un juicio cuando se le inicie una causa por la venta, distribución, transporte o el comercio de este tipo de medicamentos”, afirmó.

Por otra parte, explicó, que es “evidente” que todos estos medicamentos salen de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

“Estas personas están tomando productos, muchos, de la Caja Costarricense del Seguro Social, es una investigación que se va a realizar, porque evidentemente, tienen que salir de la Caja. Hay alguna o algunas personas dentro de la institución que están sacando el medicamento”, dijo.

También se maneja la tesis que los mismos pacientes son los que llegan a solicitar los psicotrópicos y los venden.

El funcionario judicial realizó una alerta especial por la ketamina, un medicamento de venta libre y de uso veterinario, que también está causando mucho daño.

Perfil de la persona vendedora

• Mayoría son extranjeros o indocumentados

• Le facilitan el medicamento al no tener seguro social

• No portan prescripción de medicamentos

• Se les ubican lotes de 100 a 200 pastillas

Riesgos a la salud

Meckbel detalló que durante las reuniones con autoridades con Seguridad Pública y el Ministerio de Salud se ha logrado determinar que se han producido muertes por estos medicamentos, en especial, personas adictas a drogas como el crack, que lo mezclan con pastillas de metadona o fentanilo.

“Han tenido infartos, derrames cerebrales o han quedado persona en coma, personas internadas que nunca más vuelven a caminar, esto ha venido en aumento”, dijo.

En apariencia, la población más afectada es de edad joven, entre los 18 y 25 años.