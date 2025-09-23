A julio de 2025, 15.594 personas se mantienen en lista de espera para una cirugía de vesícula en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El tiempo promedio para acceder al procedimiento es de 513 días, es decir, cerca de un año y medio. En algunos hospitales, la espera puede ser aún mayor.

Centro Médico San Antonio ofrece diversos servicios de cirugía

¿Qué es la colecistectomía?

En primer lugar, “la vesícula es un órgano muy importante porque produce la bilis que nos ayuda a digerir los alimentos, en conjunto con los jugos gástricos y los jugos pancreáticos”, explica el doctor Luis Garita, director médico del Centro Médico San Antonio (Cemsa).

Según la CCSS, la colecistectomía laparoscópica consiste en la extirpación de la vesícula biliar a través de pequeñas incisiones.

Este procedimiento se caracteriza por ser una de las intervenciones más comunes en el sistema de salud costarricense actualmente.

Colecistectomía laparoscópica es uno de los procedimientos más recurrentes en el país

“El exceso de grasas puede provocar la formación de piedras en la vesícula. Cuando esto ocurre, suelen aparecer síntomas como dolor intenso, y en casos graves incluso puede derivar en cáncer de vesícula”, afirma el doctor Garita sobre una de las mayores causantes de la colecistectomía.

Los médicos recomiendan un seguimiento constante, ya que el objetivo principal es prevenir una crisis, la cual puede causar dolores muy intensos.

Sin embargo, la acumulación de casos, la limitación de quirófanos y la priorización de emergencias han convertido la atención programada en un desafío creciente.

Dr. Luis Garita habló sobre los riesgos de esperar un cirugía de vesícula

Según el doctor Garita, “una comida grasa puede provocar una crisis y, en casos avanzados, incluso un alimento blando puede desencadenarla. El dolor es incapacitante; muchas veces los pacientes acuden a emergencias, pero como los servicios están saturados, solo se alivian los síntomas. Aun así, lo ideal es operar.”

El problema de las listas de espera

Como se mencionó, más de 15 mil costarricenses están esperando una cirugía de vesícula en la CCSS, con un tiempo promedio de espera de más de 500 días.

Los hospitales con más casos acumulados son el Calderón Guardia, con más de 2.000 personas en lista, y el Maximiliano Peralta y San Vicente de Paúl, con más de 1.500 cada uno.

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) – Infografía: Freddy Solís

Sin embargo, la situación no solo depende del volumen de casos. En hospitales como el México, los pacientes esperan en promedio más de 2 años por una cirugía, al igual que en el Calderón Guardia.

Hospital Calderón Guardia tiene la lista de espera para cirugía de vesícula más alta

La situación es aún más crítica en las zonas rurales, donde la cantidad de cirujanos disponibles es limitada. En la zona Brunca, por ejemplo, existen 5 centros médicos, los cuales cuentan con apenas 10 cirujanos para atender todos los casos.

A nivel nacional, más de la mitad de los centros médicos cuentan con 5 o menos especialistas, y el 79% tienen 10 o menos cirujanos para este tipo de cirugía.

Hospital de Ciudad Neily tiene solamente 2 cirujanos para realizar este procedimiento

A pesar de este panorama, la cantidad de cirugías realizadas mensualmente se ha mantenido o incluso ha aumentado: en enero de 2025 se realizaron 626 cirugías y en julio se alcanzaron 766, lo que representa un crecimiento del 22,4%.

En contraste, el panorama se vuelve confuso, ya que, mientras la cantidad de cirugías aumenta, la cantidad de médicos y casos acumulados en listas de espera es cada vez más alta.

¿La solución?

Según la CCSS, se está tratando de optimizar la jornada ordinaria, priorizando a los pacientes con mayor tiempo de espera.

Gerencia Médica confirma que la capacidad sigue limitada debido a la alta demanda de urgencias, que ocupan más del 70 % del servicio, principalmente por casos traumatológicos por accidentes de tránsito.

Heridos en accidentes de tránsito son los que más saturan servicios médicos

La CCSS busca implementar otra serie de estrategias para alivianar la lista de espera de cirugía de vesícula como, por ejemplo, aumentar la formación de especialistas en 2026 y buscar recursos para contratar más personal de enfermería y apoyo.

Asimismo, la institución quiere continuar aplicando la modalidad de pago por resultados, lo cual duplica la producción de estudios. Por último, la Caja desea realizar jornadas extraordinarias y revisar el modelo de prestación de servicios.

A pesar de que la institución continúa analizando alternativas al respecto, muchas personas buscan opciones en clínicas privadas, ya que, según el doctor Garita, la espera puede ser muy dolorosa y peligrosa: “Los servicios estatales están muy congestionados y las filas son largas. Los pacientes que llegan a emergencias solo reciben alivio temporal con analgésicos fuertes, lo que los hace regresar pronto. Así, los hospitales terminan atendiendo únicamente casos graves, lo cual no es lo ideal.

Listas de espera en centros médicos especializados son más altas

¿Cómo saber si tengo problemas de vesícula?

Debido a esta situación, los médicos recomiendan enfocarse en la prevención y no esperar a una crisis para buscar atención. Si tiene sospechas, acuda a un centro médico para un adecuado seguimiento, ya que los dolores pueden volverse incapacitantes.

Según el doctor Garita, preste especial atención a los siguientes factores de riesgo:

Obesidad.

Sobrepeso.

Ser mayor de 40 años.

Sexo femenino (más frecuente en mujeres).

Diabetes.

Pérdida de peso muy rápida.

Uso de anticonceptivos orales.

Antecedentes familiares de piedras en la vesícula.