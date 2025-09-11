Como parte del protocolo de seguridad para las fiestas patrias, los días 14 y 15 de setiembre habrá Ley Seca en el cantón de San José. Así lo anunció Deytel Beita, jefe de planes y operaciones de la Policía Municipal.

Según explicó el funcionario, el domingo 14 de setiembre, la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas aplicará de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., en el sector comprendido entre avenida primera y avenida cuarta, de calle 6 a calle 9.

Por su parte, el lunes 15 de setiembre, día del desfile de Independencia, el horario será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

En esta ocasión, el perímetro será más amplio, pues se extenderá desde avenida primera hasta cuarta, y desde calle 6 hasta calle 21, abarcando todo el recorrido de las actividades cívicas.

Beita indicó que la Policía Municipal notificará previamente a los comercios incluidos en este rango de aplicación.

Además, tanto la Policía Municipal como la Fuerza Pública estarán a cargo de supervisar el cumplimiento de la medida.

“Se visita el negocio, se le notifica, se le previene y lo que es el área de licores queda clausurada con sellos, únicamente el expendio de licores. Eso quiere decir que los comercios que estén dentro de este rango pueden seguir vendiendo todos los demás productos”, aclaró.

La restricción responde a un acuerdo del Consejo Municipal y busca garantizar un ambiente seguro y ordenado durante las festividades patrias.

Sobre la Ley

La Ley n.° 7633 regula los horarios de funcionamiento del consumo de bebidas alcohólicas y prohíbe la venta de alcohol a menores de edad, así como su permanencia en dichos establecimientos.