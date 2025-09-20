Un total de 14 personas han fallecido durante el 2025 cuando la ciudadanía se defendió y decidió “tomar la justicia por sus manos” para repeler la actividad criminal, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esta cifra es similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 12 muertes por estos incidentes.

A pesar de que se trata de casos donde la ciudadanía decide defenderse de los criminales o “tomar la justicia por sus manos”, los expertos recomiendan no hacerlo si no se está capacitado o entrenado.

El criminólogo Jorge Ulloa explicó que este fenómeno refleja el impacto de la percepción de inseguridad en la sociedad.

“Muchos ciudadanos consideran que la mejor opción es armarse y usar el arma en caso de sentirse atacados o ante un intento de agresión. Esta decisión puede ser imprudente, ya que una persona sin entrenamiento podría terminar muerta por su propia arma”, advirtió.

Rodrigo Campos Coordinador de la Escuela de Ciencias Criminológicas de la UNED “En caso de ser víctima de un delito violento, lo primero que se debe tener en cuenta es que el valor más importante y que no se puede recuperar, es la vida. Mientras se pueda salvaguardar la vida, es lo más importante, muchas personas ponen resistencia de manera instintiva y eso resulta mortal”.



Por su parte, Bryan Sandí, experto en seguridad, señaló que estos casos ocurren con frecuencia durante asaltos y robos de vehículos, cuando las víctimas reaccionan de forma instintiva.

“En estos dos escenarios, si la víctima intenta defenderse, probablemente termine muerta”, afirmó.

Sandí también considera urgente que las autoridades impulsen una campaña fuerte sobre cómo actuar ante un ataque y cómo evitar los enfrentamientos.

“No jugar de héroes”

Ulloa recomendó que los ciudadanos adopten medidas preventivas para evitar ser atacados, pero que no se resistan ante una agresión.

“Las personas deben desarrollar una mentalidad de desconfianza, no de temor. Estar atentos y actuar con prudencia, nunca jugar de héroes, ese es un error”, enfatizó.

El experto aconsejó huir de la escena si es posible y evitar el enfrentamiento en caso de estar acorralado.

Sandí agregó que las personas deben entender que intentar defender un bien material puede tener consecuencias fatales. “Falta información. Mucha gente desconoce cuál debe ser la reacción ante un robo o asalto. Mientras no exista esa orientación, el instinto será defenderse, pero sin entrenamiento, pueden convertirse en una víctima más”, concluyó.