14 expulsiones en 8 años para Jafet Soto

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El técnico y presidente de Herediano, Jafet Soto, acumula 14 expulsiones desde 2018, en diferentes etapas dentro del Herediano, ya sea como técnico, asistente o integrante del cuerpo técnico.

La primera fue el 27 de enero de 2018, ante Pérez Zeledón, por increpar al asistente arbitral: un partido de suspensión. Ese mismo año fue expulsado ante Motagua en la final de Liga Concacaf, con dos partidos de sanción, y ante Saprissa por reclamos.

La más severa llegó el 23 de diciembre de 2018, contra Saprissa, cuando fue expulsado en los primeros minutos y recibió nueve partidos de suspensión.

En 2019 volvió a ser expulsado ante San Carlos, como asistente técnico, con dos partidos de castigo. Frente a Cartaginés recibió otra roja por reclamos: tres partidos y ₡175.000 de multa. Ese año también fue expulsado ante Grecia y recibió cinco partidos de suspensión.

En 2020 fue expulsado ante Grecia por protestar y luego ante Saprissa, al finalizar el primer tiempo, nuevamente por reclamos.

El 2021 dejó tres episodios: ante Santos, cuando fue expulsado del estadio pese a encontrarse en las graderías; ante Alajuelense, también desde las graderías; y nuevamente ante Santos, donde fue expulsado por reclamos.

En 2023, durante la semifinal ante Alajuelense, recibió roja directa al minuto 24 como asistente, lo que le significó dos partidos de suspensión.

La más reciente ocurrió el 18 de octubre de 2026, ante Pérez Zeledón. Soto fue expulsado al 45+2 por reclamar la anulación de un gol tras la revisión del VAR.

En total: 14 expulsiones registradas en la tabla, con sanciones que van desde un partido hasta los nueve encuentros que recibió tras aquella final del 2018 contra Saprissa.

Datos: Martín Soto, estadígrafo y periodista.