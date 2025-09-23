Un joven de 18 años fue condenado a 14 años y 6 meses de cárcel por el asesinato de Amaly Nicole Rodríguez, mujer asesinada en Cartago en abril de este año.

Debido a que el crimen ocurrió cuando el homicida tenía 17 años, el juicio se realizó en la sección Penal Juvenil de los Tribunales de Cartago, donde se estableció la pena, tras un acuerdo de la parte acusadora y la defensora.

“Se pudo llegar a una condena. Después de conversar con la defensa, aceptaron la responsabilidad de la muerte de Amaly y se hizo un proceso especial abreviado por 14 años y 6 meses”, dijo Angie Arce, abogada de la familia de Rodríguez.

El sentenciado ya había cumplido un total de 6 meses de prisión preventiva, por lo cual la pena restante por el crimen es de 14 años.

Arce explicó que, a pesar de que la familia de la víctima todavía está devastada por la muerte, se mostró satisfecha por la condena.

“Finalmente se le hizo justicia a Amaly. Espera la familia poder reconstruir su vida únicamente con el recuerdo de su hija, pero, sin embargo, están agradecidos”, dijo.

La pena máxima de cárcel en Penal Juvenil es de 15 años, por lo cual los familiares consideran que la condena es justa en ese sentido.

Hechos ocurridos 5 de abril