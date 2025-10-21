Un hombre de apellido Marchena fue condenado a 14 años de cárcel tras ser declarado culpable de un delito de homicidio por un hecho ocurrido el 9 de agosto de 2025 en Osa.

El evento ocurrió en la localidad de Ciudad Cortés de Osa, en una parada de autobuses, en vía pública, cuando la víctima estaba en compañía de otra persona, y al sitio llegó Marchena a bordo de una bicicleta.

Aparentemente, el imputado se dirigió directamente hasta donde se encontraba el ofendido sentado en la referida parada de autobuses, una vez estando en el sitio y luego de un breve intercambio de palabras, sacó un arma punzo cortante, tipo puñal, y arremetió contra el ofendido.

La víctima presentaba una herida entre la cadera y el abdomen, por lo que falleció en el sitio.

Tras el ataque, el condenado huyó del lugar, siendo detenido a unos 500 metros del sitio. Al momento de la detención, Marchena portaba el arma blanca, la cual fue decomisada.