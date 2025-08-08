Un total de 126 bienes y servicios que conforman el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajaron sus precios entre junio y julio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La inflación correspondiente al mes de julio se ubicó en -0,61% en comparación con el mismo mes de 2024. Este indicador, medido también por el INEC, refleja la variación en los precios de bienes y servicios.

La tendencia durante el presente año ha sido negativa, con reducciones en el IPC en cinco meses, siendo abril y julio los periodos con las bajas más pronunciadas.

“Esta es la mayor disminución mensual del índice desde febrero de 2023. Con este resultado, la variación interanual a julio de 2025 se ubicó en -0,61%. Esto quiere decir que, en promedio, los precios del índice en julio de 2025 fueron más bajos que en julio del año anterior. La baja del indicador registrada durante el mes de julio se debe principalmente a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas”, indicó Nelson Castillo, vocero del INEC.

En el detalle por productos, la papaya presentó la mayor reducción de precio, con una caída del 24,25%.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el valor promedio en julio fue de ¢675 por kilo en los supermercados nacionales, mientras que en junio alcanzaba ¢1.024.

Otros productos agrícolas que experimentaron disminuciones significativas fueron el limón ácido (-17,49%), el aguacate (-12,62%), la papa (-11,20%) y el tomate (-11,06%). Asimismo, los boletos aéreos y los paquetes turísticos al extranjero también redujeron su precio en un -13,10% y -8,38%, respectivamente.