13 personas quedan aisladas por crecida de río

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Una crecida del río Tres Amigos mantiene a 13 personas aisladas en el sector de Santa Isabel, en Río Cuarto de Alajuela, según un reciente reporte de la Cruz Roja Costarricense.

Además, de acuerdo con la información preliminar, una mujer adulta y un menor de 10 años quedaron atrapados en un pequeño islote, en otro sector de esta localidad, con riesgo de ser arrastrados por la corriente.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas también reportaron que dos adultos y un menor se encontraban atrapados en la copa de un árbol.

Ante la emergencia, la institución movilizó tres unidades de soporte básico y un vehículo de primera intervención en rescate. Además, se coordinó el traslado de una balsa para ingresar al sector y realizar las maniobras de rescate.

La emergencia se mantiene en desarrollo, por lo que se está a la espera de nueva información sobre el estado de las personas afectadas.