La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará 2 suspensiones programadas del servicio de agua potable en San Rafael y San Isidro, afectando a un total de 13 mil personas.

Estos trabajos de mantenimiento buscan garantizar la potabilidad del agua.

Residentes y negocios en las zonas afectadas deberán tomar previsiones importantes para almacenar agua y cubrir sus necesidades básicas, ya que los cortes se extenderán por varias horas durante el día.

Martes 02 de septiembre (San Rafael):

Motivo: Lavado del tanque Brasilia.

Lavado del tanque Brasilia. Horario: Entre las 7:00 am y la 1:00 pm.

Entre las 7:00 am y la 1:00 pm. Afectados: 8.532 personas.

8.532 personas. Zonas sin servicio: Centro: Calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva, urbanización La Alameda. Los Ángeles: Calle Antiguo Hotel La Condesa, Naranjo, Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle EBAIS, fábrica de hongos, Añoranzas, calle Lobos, calle La Honguera, calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, Condominio Bello Verde, calle La Saca.



Jueves 04 de septiembre (San Isidro):

Motivo: Mantenimiento en la planta potabilizadora Victoria.

Mantenimiento en la planta potabilizadora Victoria. Horario: Entre las 7:00 am y la 1:00 pm.

Entre las 7:00 am y la 1:00 pm. Afectados: 4.468 personas.

4.468 personas. Zonas sin servicio: Calle Zurquí, calle Bombacho, calle Las Manzanas, cerros Verdes, Gaucho, San Josecito, Santa Elena, calle San Luis, calle Hierba Buena, San Josecito centro, Santa Elena, calle Trapiche, Cometa, Las Tranqueras.

La ESPH recomienda a los abonados de las zonas impactadas tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con antelación.