Un grupo de 13 integrantes de una banda criminal conocida como “Los Papis” fue condenado a penas que oscilan entre los ocho y los 10 años prisión.

Se trata de una organización que estaba dedicada a la venta de marihuana y cocaína en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires.

Esta banda fue identificada por poseer, almacenar, preparar, distribuir y transportar drogas en estas comunidades del sur del país. Las acciones delictivas desarrolladas por esta organización comprendieron la participación de todos sus miembros en diferentes actividades y roles, de acuerdo con la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada.

El operativo final en donde se logró detener y decomisar evidencia que vinculaba a los imputados con la causa, se desarrolló en agosto del 2017.

Debido a la investigación, se logró determinar la sustracción de drogas a otros grupos narcotraficantes, cobros de dineros por deudas originadas producto de negociaciones de estas sustancias, entre otras conductas delictivas.

Además, durante el juicio se comprobó que la organización operaba con alto grado de violencia para mantener el control del territorio, una zona considerada estratégica por su ubicación en el sur del país.

Uno de los detalles que destacaron en este caso, es que el líder de la organización criminal fue asesinado a pocos días que iniciara este debate, el cual se extendió por ocho meses.