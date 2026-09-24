13 jugadores repiten tras último partido de la “Sele”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Selección de Costa Rica volverá a las competencias oficiales este jueves y lo hará con 13 jugadores que estuvieron en la última convocatoria.

Fue el 10 de junio cuando la “Sele” jugó por última vez. Lo hizo ante Inglaterra en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo 2026 y que perdió 3-0.

De aquel juego contra los europeos, se mantienen en lista del técnico Fernando Batista los siguientes:

Porteros: Bayron Mora, Abraham Madriz y Patrick Sequeria

Defensas: Jeyland Mitchell, Daril Araya, John Paul Ruiz

Volantes: Orlando Galo, Carlos Mora, Josimar Alcócer, Luis Flores y Andrey Soto

Delanteros: Orlando Sinclair, Doryan Rodríguez

“Mi enfoque está en estos cuatro partidos, queremos hacer las cosas bien y hay motivación de vestir la camiseta de este país y competir para demostrar que podemos sacar esta fase de cuatro partidos”, dijo el estratega de la tricolor.

Algunos de los ausentes para el debut en la Liga de Naciones de Concacaf se debe a la falta de ritmo, como Fernán Faerrón que está sin equipo actualmente, así como como Alonso Martínez, quien viene recuperándose de una lesión.

Otro de los casos es el de Manfred Ugalde, quien debe cumplir una sanción de 4 partidos oficiales.