Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Trece centros educativos del cantón de Cartago mantienen órdenes sanitarias vigentes, algunas emitidas hace más de una década, mientras varios de los proyectos para atender las deficiencias todavía se encuentran en etapas de formulación o diseño.

La información consta en un oficio de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), que detalla las condiciones reportadas en las instituciones y el estado de los proyectos para atender las disposiciones del Ministerio de Salud.

Entre los centros incluidos figuran escuelas, jardines de niños y colegios, con problemas que van desde instalaciones eléctricas deficientes y filtraciones de agua hasta daños estructurales y limitaciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

Fallas eléctricas y daños en infraestructura

La Escuela Sixto Cordero Martínez y la Escuela San Ignacio de Loyola tienen órdenes sanitarias emitidas en 2015. Según el estado de los proyectos reportado por la DIE, ambas instituciones se encuentran en la etapa de diseño.

En el caso de la Escuela Sixto Cordero Martínez, las deficiencias incluyen problemas de:

Mantenimiento en las instalaciones eléctricas

Filtraciones durante la época lluviosa

Deterioro en espacios utilizados para guardar implementos deportivos

Además, las lecciones de Educación Física se imparten al aire libre, sin un gimnasio o área techada adecuada.

Proyectos siguen en distintas etapas

El documento de la DIE ubica seis centros educativos en formulación, cinco en diseño, uno en contratación de obra y otro en ejecución. Estas etapas corresponden al estado más avanzado de los proyectos de intervención reportados para cada institución.

Entre los centros que permanecen en formulación están

La Escuela Corralillo

La Escuela Los Ángeles

La Escuela Filadelfo Salas Céspedes

La Escuela Antonio Camacho Ortega

La Escuela Nuestra Señora de Fátima

El Liceo San Nicolás de Tolentino

En la Escuela Los Ángeles, por ejemplo, se reportan instalaciones eléctricas expuestas, riesgo de incendio, cielos rasos deteriorados y filtraciones que han provocado daños en las cerchas.

La Escuela Carlos Joaquín Peralta Echeverría es la única que aparece en ejecución, mientras que el Colegio San Luis Gonzaga está en contratación de obra.

Ante este panorama, el regidor de la Municipalidad de Cartago, Caleb A. Pichardo Aguilar, solicitó al ministro de Educación, Leonardo Sánchez, un cronograma actualizado para los 13 centros educativos, con las fechas de inicio y finalización de las obras.

“No es suficiente con que el Ministerio nos indique que un proyecto está en formulación, diseño o contratación. Las comunidades educativas necesitan saber cuándo van a comenzar las obras, cuándo van a terminar y qué presupuesto se tiene para resolver cada problema», expresó”.

También pidió conocer el presupuesto asignado y ejecutado para cada institución, las razones por las que existen órdenes sanitarias con más de diez años de antigüedad y las medidas preventivas adoptadas mientras se realizan las intervenciones.

La solicitud fue presentada este 16 de octubre de 2026.