La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una serie de trabajos en el sector de la León XIII para esta semana.

Se trata de un proyecto para la formalización de los servicios en la zona, por lo que, la CNFL instalará medidores en el sector durante el 11 y 13 de agosto.

El horario de intervención por parte de la compañía será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., informaron a través de sus redes sociales.