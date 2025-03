Un total de 12 vehículos (tres camiones, cuatro carros y cinco motocicletas) fueron declarados pérdida total a causa del incendio que se produjo en una fábrica en Patarrá, Desamparados.

El Cuerpo de Bomberos se hizo presente al lugar con cinco unidades extintoras, una de rescate, una ambulancia y un camión cisterna, sin embargo, debido a la estrechez de la calle y a la falta de hidrantes se dificultó el trabajo de los apagafuegos.

“Se atiende fuego en una bodega de almacenamiento de tarimas, donde se encontraban varios vehículos y se almacenaban distintos materiales”, detalló Alejandro Mesén, encargado de la unidad M-26.

No obstante, con la ayuda de las extintoras y gran cantidad de bomberos tras dos horas se logró el control de las llamas, no obstante, en apariencia un perro resultó con quemaduras, sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Unas horas más tarde los vecinos volvieron a llamarlos porque el fuego se reactivó debido a la gran cantidad de material que había.

Incluso, a la llegada del equipo de Diario Extra varios contenedores ardían y se podía escuchar la presión de los gases en su interior. “Calculamos que la cantidad de material es aproximadamente de 600 metros cuadrados. Además tenemos madera de un grosor importante, lo que provoca que se reactiven las llamas”, agregó.

“En el lugar estaban almacenados algunos estañones con sobrantes de pintura, estos al parecer son los recipientes que generaron las explosiones que se vieron a través de las redes sociales”, declaró.

Este medio conversó con lugareños, quienes comentaron que nunca habían observado este tipo de incendios tan agresivos y pensaban que era la montaña la que estaba ardiendo.

Por su parte, Rafael Monge narró lo vivido. “Yo vivo aproximadamente a un kilómetro, desde ahí se observaban las llamaradas y explosiones sumamente grandes.

El cielo se veía completamente rojo debido a este incendio, nunca había visto uno tan grande. A pesar de que vinieron un montón de máquinas, no lo podían apagar”, enfatizó.