Un total de 117 oficiales de policía han sido despedidos por cometer faltas disciplinarias entre el 2021 y lo que llevamos de 2026, de acuerdo con datos oficiales del Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Corrupción, positivos por toxicología y ausencias son las principales razones por los que estos agentes policiales fueron separados de sus cargos, de acuerdo con los registros de las autoridades.

Unos 58 policías por año son suspendidos sin goce salarial.

Si bien la cifra apenas representa apenas 23 oficiales despedidos por año entre todos los policías de Seguridad Pública del país (15.000), esto no deja de ser una prioridad para las autoridades, según Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública.

“La lucha contra la corrupción en las instituciones públicas, y sobre todo en las policiales, se mide por el nivel de impunidad que hay frente a los actos investigados y sancionados, en el caso de Seguridad Pública hemos mantenido una lucha constante para quienes cometan faltas disciplinarias sean sancionados de manera proporcional a la falta cometida”, dijo.

En las últimas semanas se han dado la detención de oficiales de diversos cuerpos policiales y quienes son sospechosos de participar en actividades delictivas.

El más reciente caso fue el de un oficial de Fuerza Pública que fue detenido en el muelle de Moín, como parte de la incautación de una tonelada de cocaína a lo interno de las instalaciones de la terminal.

Al agente policial se le investigará por presuntamente haber participado en este trasiego de droga, por lo que llevaría un proceso penal y administrativo.

A finales del 2025, tres policías fueron sorprendidos en Crucitas con ¢8.5 millones, por lo cual fueron detenidos, aunque después se les liberó sin medidas cautelares, mientras se les indaga por el presunto delito de legitimación de capitales.

“La institución no está cruzada de brazos ante las faltas de sus funcionarios, por el contrario, toda falta es investigada, y si hay mérito, sancionada. Ese es el mensaje que queremos destacar, de limpiar la casa por dentro y por fuera”, agregó.

Procesos disciplinarios

Algunas autoridades se han quejado de que los procesos disciplinarios son complejos a nivel institucional, lo que atrasa las investigaciones y permite volver a reinstalar a funcionarios.

Para el exdirector de la Fuerza Pública, Walter Navarro, es necesario actualizar la legislación para agilizar estos procesos disciplinarios.

Rodrigo Campos Criminólogo “Esto ocurre en todos los cuerpos policiales, sin embargo, en Costa Rica tenemos todavía la gran dicha de que podemos acercarnos a un policía para recibir una ayuda oportuna, por lo menos en la gran mayoría de los casos, a pesar de que algunas excepciones reflejan que policías imiten pautas de los delincuentes”.

“Para que esto venga a crear la obligación de que todos los policías deben de pasar por varias pruebas de confianza, como lo son el dopping, el polígrafo y la declaración de bienes”, explicó.

Walter Navarro Exdirector de Fuerza Pública “Hay que profundizar en un análisis de las causas y las consecuencias que llevan a estos casos de corrupción, así como el ausentismo de los cuerpos de policía, somo lo pueden ser los préstamos de gota a gota, los bajos salario o la penetración del crimen organizado y el narcotráfico, así como reclutamiento con amenazas”.

Para el criminólogo Rodrigo Campos, el actuar diario de los cuerpos policiales con el crimen organizado puede provocar que los oficiales creen empatía o identificación con los grupos criminales.