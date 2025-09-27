El Décimo Informe del Estado de la Educación (EE), además de evidenciar la crisis que atraviesa el sistema educativo costarricense, también expuso la situación del cuerpo docente, la cual, según el documento, limita su desempeño y bienestar.

El informe reveló que entre el 2020 y julio de 2024, el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibió 14.793 solicitudes de reubicación, es decir, un cambio de puesto o de funciones por motivos de salud, de las cuales el 74% correspondió a docentes, es decir, 10.946 casos.

Solo en los primeros siete meses de 2024, estos trámites aumentaron un 32% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las principales causas médicas corresponden a psiquiatría (35,3%) y ortopedia (15,4%).

El EE advierte que Costa Rica enfrenta serias limitaciones para garantizar el buen desempeño docente, lo que repercute en el aprendizaje y en el derecho de los estudiantes a una educación de calidad.

“Las personas dedicadas a la enseñanza enfrentan sobrecarga laboral, estancamiento salarial, procesos de contratación desgastantes y débil acompañamiento institucional”, señala el documento.

Además, datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) muestran que cuatro de cada diez docentes reportan altos niveles de fatiga, dolores físicos y dificultades de concentración.

¿Qué dicen los orientadores?

Ante este panorama, la educadora y representante del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO), Carolina Cervantes, ratificó la situación actual que viven los docentes.

“Uno de los mayores problemas que enfrentan quienes se dedican a la educación en nuestro país es la parte emocional: ¿cómo manejar esa carga?. No solo cumplir con los programas, sino sobrellevar las condiciones sociales y familiares de los estudiantes”, explicó.

La orientadora destacó que la sobrecarga laboral no solo responde a cumplir con los programas curriculares, sino también a la atención de problemáticas emocionales y conductuales, tanto de estudiantes como de padres de familia. A esto se suman aulas sobrepobladas con hasta 35 estudiantes en el sistema público. “Realmente en este momento nuestro sistema educativo está muy colapsado. Vea la cantidad de docentes que se incapacitan por un tema emocional”, recalcó.

Para Cervantes, el problema también pasa por limitaciones presupuestarias y salarios que no van acorde con el costo de vida.

Acción inmediata

El Estado de la Educación destacó la urgencia de reconstruir el cuerpo docente mediante políticas públicas, al advertir que la sobrecarga laboral limita la innovación pedagógica, deteriora el bienestar de los profesores y desincentiva su permanencia en la carrera.

El informe también subraya que las decisiones del Estado deben alinearse con la educación, al ser un pilar fundamental para la democracia y el desarrollo del país, e hizo un llamado a las agrupaciones políticas que aspiran a gobernar en 2026.

“Costa Rica necesita avanzar hacia una educación pública más justa, eficiente y resiliente. Esto implica fortalecer la formación y el bienestar docente mediante un programa nacional de desarrollo profesional que incluya el uso pedagógico de las tecnologías, en coordinación con las instituciones responsables de la formación docente”.