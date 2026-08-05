10 puntos sobre los problemas en la cama

Dr. Mauro Fernández

Sexólogo

1. Por mucho tiempo se creyó que los problemas sexuales eran poco frecuentes. Se creía que la vida sexual de las parejas era una especie de oasis, en el fortuito devenir de los tiempos, ignorando que ese silencio, no nos permitía percatarnos del sufrimiento que muchos experimentaban en su vida íntima.

2. Hoy los estudios revelan que más del 70% de las parejas enfrentan o han enfrentado problemas sexuales y que la mayoría no consulta, no busca ayuda profesional y se resignan a una vida sexual insípida y problemática.

3. Recordemos que los problemas sexuales afectan el convivio cotidiano, provocando en muchos casos, problemas de pareja, infidelidades, y hasta escenarios violentos. Esto destaca la enorme importancia de tratar a tiempo las alteraciones sexuales.

4. En el varón las dificultades para conseguir la erección, así como la eyaculación precoz, son los más frecuentes, seguido de ciertos problemas para lograr la eyaculación, y pérdidas en el deseo sexual.

5. En la mujer, las alteraciones sexuales más comunes, son la dificultad para conseguir el orgasmo, y la pérdida del apetito sexual. En un segundo plano encontramos los problemas para lubricar, así como el dolor con las relaciones sexuales.

6. Hace escasos 30 años no podíamos darle solución al problema sexual de muchas las parejas. Eso ha cambiado, en la actualidad contamos con abordajes capaces de remediar la inmensa mayoría de estas alteraciones.

7. En el caso de los problemas sexuales del varón, se han logrado recuperar el desempeño sexual en más del 95% de los pacientes.

8. En el lado femenino, se han registrado grandes progresos y tanto las alteraciones en el deseo sexual como las dificultades para alcanzar el orgasmo, son tratadas de manera efectiva en números cada vez más crecientes.

9. Hoy sabemos que en la mayoría de los casos se trata de un problema orgánico, como problemas hormonales, metabólicos o infecciosos, que tienen solución con medicamentos. Pocos tienen un origen psicológico o traumático.

10. Nadie duda de la importancia de la sexualidad en la vida de pareja. Es cuestión de decidirse a consultar para determinar si puede beneficiarse de los grandes adelantos con los que contamos en la actualidad.