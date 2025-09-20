París. (AFP)-Diez países, entre ellos Francia, reconocerán al Estado palestino el próximo lunes en una conferencia al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dijo este viernes un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron.

Los “diez países que han decidido” proceder al “reconocimiento del Estado de Palestina” son “Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino”, precisó el asesor.

La fuente dijo que Macron formalizará el reconocimiento francés del Estado palestino en una conferencia el lunes a las 15 horas locales hora de Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Israel se opone al reconocimiento internacional de un Estado palestino y ha dicho que tal gesto recompensa al movimiento islamista armado Hamás, cuyo ataque al Estado hebreo el 7 de octubre de 2023 provocó la guerra en Gaza.

Funcionarios israelíes han amenazado abiertamente a Francia con represalias diplomáticas y con la anexión de Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, si se materializa el reconocimiento internacional.

“Nuestro programa es positivo. No es un programa de represalias ni de contra represalias. Estamos haciendo un esfuerzo de paz”, dijo la presidencia francesa respecto a las amenazas israelíes.

Sin embargo, “la anexión de Cisjordania es una línea roja clara”, agregó el Palacio del Elíseo. “Es, evidentemente, la peor violación posible de las resoluciones de las Naciones Unidas”.