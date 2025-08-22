En una audiencia que es histórica, siendo la primera vez que este mecanismo se aplica a un presidente de la República, Chaves hizo una exposición inicial donde mencionó 10 frases donde afirmó que está ante un “golpe de Estado judicial”.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece este viernes ante los diputados, luego que la Fiscalía General solicitó a la Corte levantar el fuero del mandatario, por una acusación por un supuesto delito de concusión.

“Lo que ocurre en esta audiencia tiene implicaciones jurídico-políticas” Chaves indicó que lo que hoy sucede tiene consecuencias históricas para el país, luego de presentar un video donde desacreditó la acusación de la Fiscalía General.

“El país entero observa un montaje político del Fiscal General y de la Sala III” Agregó que “pensaron” que de esta forma lo iban a “doblegar y callar”. Chaves recordó lo que para él es la indolencia del Poder Judicial y citó hechos como las amenazas de muerte de Jimena Rueda (hija del magistrado Paul Rueda) y casos como el de Aldesa, Cochinilla, Diamante y Turesky. Enfatizó en el caso de la expareja del Fiscal General, y los favorecimientos a ella en puestos y aumentos salariales.

“Este es el país de la impunidad, donde no hay justicia y mucho menos cumplida” Enfatizó que dos de las tres partes del Estado, en referencia al Poder Judicial y el Poder Legislativo, están atrofiadas y deben ser reformadas.

“Me he atrevido a denunciar al Estado profundo y ahora quieren castigarme” El presidente calificó la acusación de la Fiscalía como un “montaje descarado”. Y calificó también al Fiscal General como “torpe”, “incompetente” y sirviente de la red de cuido que dijo “le manipula”.

“Este proceso no hará más que desenmascarar esa red ante el pueblo” Chaves explicó que como ningún otro presidente ha alertado al pueblo sobre hechos que ningún otro siquiera quiso abordar. Y por ello lo trataron de amenazar con allanamientos, como el ocurrido en el Ministerio de Salud por el caso del Parque Viva. Agregó que tiene el respaldo de un pueblo que está dispuesto a pasarle la factura a quienes tienen que pagar, con los instrumentos que da la democracia.

“La gente tiene claro que la DEA y el FBI investigaron lo que el Poder Judicial no quiso” Afirmó el mandatario en relación con las acusaciones al exmagistrado Celso Gamboa y otros extraditables y reiteró que la Fiscalía “no tuvo la valentía” de hacer esas investigaciones.

“Yo nunca le ordené a ese testigo de la corona entregarle dinero a nadie” Chaves insistió que él no cometió ningún delito y que así lo explicará su abogado José Miguel Villalobos.

“Aquí estoy enfrentando literalmente un intento de golpe de Estado judicial” Afirmó que ese golpe lo había anunciado ya en la pasada campaña política el expresidente José María Figueres y que otros asociados de ese grupo lo han venido anunciado. Agregó que luego de estar 36 años fuera del país, se encontró una casta putrefacta y corrupta haciendo “cambalaches” lo que dijo muchos llaman “negociación y diálogo” para beneficio propio, ignorando al pueblo.

“Yo tengo temor de Dios, pero sobre todo un amor profundo a la Patria” Chaves dijo temer a Dios y que la gente que lo respalda le da fuerza para seguir luchando por los que llevan décadas sin tener voz y eligiendo personas que no los escucharon.