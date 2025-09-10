Costa Rica figura entre los países con mayor rezago educativo en el nivel de secundaria, según el más reciente informe Panorama de la Educación 2025 o “Education at a Glance 2025” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El documento revela que uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años no logra completar la educación secundaria, un resultado que ubica al país al lado de México, Perú, Sudáfrica e India en los últimos puestos del ranking.

El estudio enfatiza que este panorama limita seriamente las oportunidades de desarrollo y movilidad social.

“Más de un tercio de los adultos jóvenes no alcanza a completar la secundaria superior, una de las tasas más elevadas entre los países analizados”, señala el reporte.

Es importante destacar que, según la Organización, el promedio es de apenas el 13%, mientras que en Costa Rica asciende al 30%.

Además, agrega que, en promedio, de los países, solo el 40% de los adultos (de 25 a 64 años) tienen una titulación de educación secundaria superior o postsecundaria como su nivel más alto de educación.

“Los países de la OCDE muestran proporciones muy dispares de adultos con este nivel de logro: es inferior al 25% en Costa Rica, México, España y Turquía, y superior al 60% en Chequia y la República Eslovaca”.

Un nuevo “piso mínimo” educativo

De acuerdo con el informe, la conclusión de la secundaria se ha convertido en el estándar mínimo para la inserción laboral de calidad.

En promedio, cerca del 90% de los jóvenes en países de la OCDE sí culminan este nivel educativo, mientras que Costa Rica se mantiene muy por debajo de ese parámetro.

El escrito subraya que no contar con este título afecta directamente las posibilidades de acceso al empleo formal y expone a quienes abandonan los estudios a trabajos precarios y con menor estabilidad.

“La secundaria superior constituye una credencial clave en las sociedades modernas. Su ausencia tiende a profundizar las desigualdades y reducir las perspectivas de participación económica y social”, advierte el documento.

También señala que las personas con un mayor nivel educativo generalmente enfrentan un menor riesgo de desempleo y ganan salarios más altos. Completar la educación secundaria superior es particularmente importante para reducir el riesgo de desempleo.

Brecha de género y factores sociales

El informe también destaca que en Costa Rica existe una brecha de género considerable: los hombres presentan mayores niveles de abandono en comparación con las mujeres, con una diferencia de ocho puntos porcentuales.

Este rezago masculino se suma a los desafíos socioeconómicos que enfrentan miles de estudiantes, quienes en muchos casos deben abandonar las aulas para incorporarse al mercado laboral o por falta de apoyo familiar y estatal.

Los datos revelan que menos del 25% de la población adulta costarricense ha alcanzado la secundaria superior, lo que refleja un rezago estructural acumulado.

¿Qué hacer?

La OCDE recomienda reforzar los programas de apoyo académico y social en secundaria, así como garantizar trayectorias educativas más flexibles que permitan a los estudiantes en riesgo mantenerse en el sistema.

Además, sugiere políticas de inclusión que reduzcan las desigualdades derivadas del nivel socioeconómico.