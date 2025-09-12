La Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a los menores: Kebo Javier Obando Loredo de 11 años y a Jerson Ramírez Ocampo de 14 años, quienes fueron vistos por última vez el 30 de julio de 2024.

En apariencia, los menores fueron vistos por última vez en el sector de barrio Los Cocos de Limón y la denuncia por desaparición fue interpuesta ese mismo día.

Fotografía: OIJ

Fotografía: OIJ

Los agentes judiciales, tras seguir con las diligencias investigativas, han obtenido diferentes informaciones confidenciales con el fin de dar con su ubicación, sin embargo, los resultados han sido negativos.

Según el OIJ, se presume que ambos menores podrían estar trabajando en alguna parte del país, por lo que se requiere la colaboración de la ciudadanía para ubicarlos, con el fin de proceder con el resguardo de estos dos niños.

Cualquier información que pueda brindar es fundamental que se comunique al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.