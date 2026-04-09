1.772 puentes se encuentran “en riesgo” por falta de mantenimiento

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Reporte de Infraestructura 2025, realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) señala un rezago importante en el mantenimiento de 1.772 puentes, considerado uno de los puntos más débiles de la infraestructura.

Marcial Rivera, jefe de Investigación y Análisis del CFIA detalló que el problema radica en la falta de planificación a largo plazo.

“Hacemos esa inversión inicial muy importante en los puentes, pero después no necesariamente se incluyen dentro de los planes de mantenimiento a largo plazo que garanticen que los elementos funcionen correctamente”, indicó Rivera.

El experto explicó que el mantenimiento vial se concentra en acciones como bacheo o limpieza, dejando de lado componentes estructurales de los puentes, lo que expone la calidad de la estructura para los conductores.

“No atender los puentes hace que con el paso del tiempo su condición se mantenga igual que cuando se hizo al inicio, y no se le da ese mantenimiento ni se incluye en los planes con financiamiento adecuado”, señaló, al advertir que se requieren más intervenciones anuales para garantizar su vida útil.

Aunque descartó un riesgo inmediato de colapso en las principales rutas, subrayó que la falta de inversión sostenida compromete el desempeño futuro de estas estructuras.

Los tiempos de traslado en carretera pueden llegar a duplicarse en “horas pico” en Costa Rica, un fenómeno que evidencia un aumento sostenido de los vehículos, la falta de inversión en infraestructura y una problemática arrastrada desde hace años pues, aunque rutas diseñadas para mayor velocidad, los viajes duran hasta el doble de lo previsto por los conductores.

Así lo apunta el informe del CFIA, elaborado en conjunto con la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico (TEC); que advierte que el problema no responde únicamente al diseño de las vías, sino a la saturación vehicular.

Rivera señaló que “cuando hacemos un viaje en estas rutas en horas pico, duramos 50% más de lo que duraría si hago el viaje en otro momento, y nos encontramos valores de hasta 1,97, o sea, hay veces que se dura el doble de lo que podría ser”, lo que refleja una pérdida significativa de tiempo para los usuarios.

El análisis arroja que “la vía permitiría viajar más rápido porque está diseñada con esas condiciones, pero la saturación de carros no lo permite, y eso es tiempo que estamos perdiendo solo en las rutas de alta capacidad”, agregó Rivera.

El estudio, presentado por primera vez en el país, utiliza metodologías internacionales que permiten “analizar el estado actual de la infraestructura con toda la inversión de lo que se ha hecho desde la actualidad hacia años atrás”, expresó Guillermo Carazo, director ejecutivo del CFIA.

En cuanto a la red vial, el informe identifica deficiencias en la gestión más que en la calidad inmediata de las vías principales. Carazo indicó que el país enfrenta problemas estructurales en planificación y ejecución de proyectos, pues “duramos mucho en hacer estos procesos, ahí están ejemplos como la carretera a San Carlos o San José-San Ramón, que han pasado años y gobiernos sin completarse”.

Además, el estudio señala que la evaluación se centró en rutas de alta capacidad, por lo que la situación podría ser más crítica en la red secundaria y urbana.

Marcial Rivera Jefe de Investigación CFIA

“Por ejemplo, una baranda se daña y no está necesariamente dentro de los planes de mantenimiento vial cambiar esa baranda, porque incluimos bacheo, incluimos que se caiga una rama, incluimos que haya un deslizamiento y poder quitar la tierra, pero no atender los puentes”.