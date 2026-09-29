1.290 personas realizarán examen de incorporación del Colegio de Abogados

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un grupo de 1.290 postulantes realizará el examen de excelencia académica del Colegio de Abogados este miércoles 30 de setiembre.

Los aspirantes serán evaluados mediante una prueba de idoneidad profesional para buscar el ejercicio o la habilitación dentro de la profesión.

El examen será aplicado en 11 diferentes recintos a nivel nacional y se evaluarán diferentes áreas como el derecho administrativo, constitucional, penal, civil, de familia, comercial y laboral.

En el último examen realizado en abril de este año, solo 13 de 1.123 aspirantes aprobaron la prueba de excelencia académica.

El valor del examen de excelencia académica es de ¢39.550 para la matrícula ordinaria y ¢56.500 para la extraordinaria.