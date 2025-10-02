El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha contabilizado un total de 1.289 denuncias por incendios que, según sospechas, pudieron haber sido provocados entre 2020 y la fecha actual.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 752 incendios en estructuras solo en lo que va del 2025, y en las primeras cinco horas de octubre ya se registraron tres emergencias en Puntarenas, San José y Alajuela.

Este año también se ha caracterizado por una alta cantidad de eventos de gran magnitud, según cifras de Bomberos. Uno de los más destacados ocurrió en San Pedro de Montes de Oca, donde las llamas consumieron 5.959 metros cuadrados de una bodega.

En la mayoría de los casos, los expertos de Bomberos realizan investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Las autoridades judiciales también reciben numerosas denuncias cada año en las que se presume que el incendio pudo haber sido provocado de forma intencional.

El 2024 fue el año con más denuncias por sospechas de incendios provocados, con un total de 267 casos, mientras que en 2025 ya se han registrado 151 denuncias.

Diario Extra conversó con Rolando Leiva, de la Unidad de Ingeniería de Bomberos, quien afirmó que, hasta abril de 2025, un 13% de los incendios fueron provocados, lo que representa 14 casos.

“El 13% puede parecer poco, pero cuando se filtran las demás causas, este porcentaje adquiere relevancia para el análisis”, explicó.

Leiva indicó que, en los últimos años, la intencionalidad representa entre un 10% y un 15% de las causas de los incendios, según los análisis realizados por Bomberos.

“Eso significa que el incendio fue deliberadamente provocado por una persona”, agregó.

Investigación de siniestros

Una vez que los bomberos controlan el incendio, inician una investigación técnica para determinar dónde comenzó, qué lo provocó y si se debió a un accidente, falla eléctrica o fue intencional.

“Cuando hablamos de investigación, nos referimos a un proceso detallado y científico, más allá de la atención de la emergencia. Lo realizan expertos en investigación de incendios”, explicó Leiva.

Cuando los investigadores sospechan de una posible intencionalidad, ya sea por declaraciones de testigos o por hallazgos en la escena, el caso se convierte en una investigación criminal.