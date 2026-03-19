1.250 docentes del MEP ejercen la profesión de manera ilegal

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un total de 1.250 docentes que laboran en el sistema educativo público estarían ejerciendo la profesión de manera ilegal, al no estar incorporados al colegio profesional correspondiente, pese a que reciben salarios e incluso incentivos propios de la carrera docente.

Ante esta situación, se preparan procesos penales por ejercicio ilegal de la profesión e incluso por presunto enriquecimiento ilícito, según confirmó la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), que asegura contar con respaldo legal para exigir la colegiatura obligatoria.

El fiscal de la institución, Ademar Azofeifa, explicó a Diario Extra que los expedientes se encuentran en su fase final y podrían presentarse en las próximas semanas.

“Estamos elaborando ya en la fase última 1.250 procesos penales que vamos a presentar, expedientes para personas que no se encuentran colegiadas y que están ejerciendo la profesión de manera ilegal”, afirmó Azofeifa.

Según detalló el fiscal, durante el año anterior la institución realizó un proceso de notificación masiva en todo el país para advertir a quienes ejercían sin colegiarse. Como resultado, más de 1.500 docentes regularizaron su situación, pero todavía queda un grupo importante que continúa trabajando sin cumplir el requisito.

“La fiscalía recorrió todo el país y notificó a más de 5.000 personas. Producto de ese trabajo, alrededor de 1.500 se colegiaron, pero todavía tenemos casos que estamos llevando a la vía penal”, explicó.

Procesos por ejercicio ilegal y enriquecimiento ilícito

El fiscal advirtió que algunos de los casos no solo implican ejercer sin colegiatura, sino también haber recibido incentivos salariales sin cumplir los requisitos establecidos por ley.

“Algunos de ellos reciben un enriquecimiento ilícito porque están recibiendo el sueldo de carrera profesional sin estar colegiados”, aseguró.

Azofeifa indicó que la colegiatura es obligatoria desde la fundación de Colypro en 1950. Añadió que esta obligación está respaldada por distintos criterios jurídicos, entre ellos oficios de la Unidad de Trabajo y Compensaciones del Servicio Civil y resoluciones de la Sala I, que establecen la necesidad de estar colegiado para ejercer la docencia en el país.

El fiscal añadió que esta obligación aplica para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria.

El órgano colegiado insiste en la obligatoriedad de la colegiatura y cita la Ley 4770, Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, donde se establece este requisito para el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, el artículo 4 de dicha ley cita lo siguiente:

“Solamente los miembros del Colegio tendrán derecho a ocupar cargos en la Administración Pública, las instituciones autónomas o las entidades privadas relacionadas con la enseñanza cuando para ejercer dichos cargos sea necesario poseer algunos de los títulos a que se refiere el artículo anterior”.

Asimismo, el artículo 5 establece que se requerirá ser miembro del Colegio para desempeñar los cargos de profesor de enseñanza media, director de enseñanza media o superior, asesor del MEP y director General de Artes y Letras.

Hay “excepciones”

Por su parte, Diario Extra consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el tema. Desde la Dirección de Gestión de Talento Humano (DGTH) indicaron que, de acuerdo con el Manual de Puestos Docentes de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), existen excepciones en las que no se requiere estar incorporado al Colypro para ser nombrado, ya sea de forma interina o en propiedad.

“Para los puestos de profesor de Enseñanza General Básica 1 (I y II ciclos), profesor de Enseñanza Preescolar y profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Educación Preescolar o I y II ciclos), no se requiere incorporación”, señaló la cartera.

Ademar Azofeifa Fiscal de Colypro

“Las personas todavía están a tiempo de colegiarse. Si se ponen en regla, se puede buscar una conciliación. Pero si han recibido durante años pagos de carrera profesional sin cumplir el requisito, eventualmente tendrán que devolver esos recursos”