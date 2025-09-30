La Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó unánimemente su presupuesto para el año 2026, que asciende a ₡373.595 millones.

El plan pone un énfasis estratégico en el aumento de fondos para becas socioeconómicas y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias tanto en las Sedes Regionales como en otros centros de investigación.

Esta decisión financiera busca garantizar el apoyo a estudiantes en condición de vulnerabilidad para que puedan permanecer y tener éxito en sus carreras.

Por otro lado, pretende modernizar y ampliar los espacios para la docencia, investigación y acción social, reafirmando el compromiso de la universidad con la calidad educativa y el desarrollo nacional.

Las cifras:

Presupuesto total: ₡373.595 millones, lo que representa un aumento del 3,6% en comparación con 2025.

₡373.595 millones, lo que representa un aumento del 3,6% en comparación con 2025. Inversión en becas: ₡41.389 millones, un incremento del 6% frente al monto de 2025 (₡39.055 millones).

₡41.389 millones, un incremento del 6% frente al monto de 2025 (₡39.055 millones). Fondos para infraestructura: ₡7.744 millones destinados a proyectos de construcción y mejora.

El presupuesto se compone de aportes del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), ingresos propios generados por la UCR y un superávit que fue reservado de forma planificada para el desarrollo de infraestructura.

“Esa decisión es una muestra clara y contundente del compromiso que tiene esta Administración con el estudiantado, en especial con aquellos en pobreza y pobreza extrema. Nos interesa su futuro y el de sus familias, por eso dedicaremos más dinero a becas; los queremos ver concluyendo su educación superior y aportando al desarrollo del país”, dijo Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica.

Proyectos de infraestructura destacados: